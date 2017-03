La convivencia en el trabajo

La mayoría de las personas destina al menos 8 horas diarias a su trabajo, y en este tiempo es indispensable convivir con los compañeros de trabajo. Para que la convivencia sea sana y el ambiente de trabajo sea ideal o al menos apropiado, es necesario que se cumplan ciertas normas que, más allá de ser normas rígidas, son cortesías que se deben aplicar en la mayoría de los entornos, y especialmente en el trabajo.

Conoce a los compañeros: Es indispensable conocer a nuestros compañeros de trabajo, no al punto de conocer cada aspecto de su vida, pero si al menos saber su nombre y el cargo que desempeñan dentro de la institución, esto hará que las relaciones fluyan con más facilidad. Uso del teléfono: Evitar el uso excesivo del teléfono dentro del trabajo, más aún si involucra temas personales y no laborales. Usualmente suele ser un poco molesto que un compañero esté todo el día en el teléfono; nadie debe enterarse de las conversaciones personales, por eso se debe ser prudente con el uso del teléfono y el lugar que disponemos para hacerlo. Aromas: Es importante controlar los olores, una buena higiene personal siempre ayudará con esto. Además es necesario controlar la cantidad de perfume, colonia o loción que se utiliza, si es demasiado fuerte, o demasiado dulce, puede atosigar a nuestros compañeros. Trabajo en equipo: En la actualidad, muchas empresas forman grupos de trabajo o comités especiales dedicados a una tarea en específico, por lo que siempre hay que estar dispuesto a trabajar en equipo, además se debe aprovechar al máximo estas oportunidades ya que nos permite conocer nuestras habilidades y destrezas y conocer la de nuestros compañeros, para en oportunidades posteriores podernos apoyar. Sugerencias, nunca críticas: No siempre nos gusta la forma en que las cosas se hacen, siempre van a existir opiniones diferentes con respecto a tal o cuál situación; sin embargo, no debemos caer en la crítica destructiva, porque de nada sirve emitir opiniones negativas que al final no producen un cambio, más bien es fundamental dar sugerencias y aportes constructivos para mejorar y cambiar aquello con lo que tengamos inconvenientes. Evita chismes: Nada más tóxico que formar parte o peor, ser el creador y promotor de chismes en nuestro entorno. Nunca se debe hablar mal de nuestros compañeros, y mucho menos caer en comentarios que no contribuyen sino a tensar el clima laboral. Evita rodearte de personas que tienen este tipo de costumbres, ya que sólo afectarán negativamente a tu vida y a tu labor. Actividades de Bienestar: ¡Participa! Actualmente, se ha hecho costumbre que con más frecuencia las empresas realicen actividades de integración para que sus empleados interactúen con compañeros de otras áreas o departamentos. Participa, socializa, al final uno pasa gran parte del día en el trabajo y no está demás conversar y dispersarse un poco con los compañeros. Cumple con tus responsabilidades: La mejor forma de evitar problemas y hacer efectiva la convivencia en el trabajo con tus jefes e inclusive con tus compañeros es cumpliendo tus labores; especialmente si formas parte de un equipo de trabajo donde la labor de cada miembro es fundamental en el desempeño y la productividad del equipo. Así mismo, muestra disposición a aceptar nuevos desafíos y a comprometerte con nuevos proyectos. Controla el volumen: Es necesario en principio medir el tono con el que nos expresamos, no debe ser ni muy bajo ni demasiado alto. Debe ser suficiente para entablar una comunicación efectiva sin la necesidad de tener que gritar para ser escuchados.

En ocasiones, uno utiliza la música cómo medio de concentración o relajación mientras hacemos nuestras tareas; hay que procurar utilizar auriculares ya que no todos tienen esta costumbre, además cada persona tiene un gusto musical diferente y hay que respetarlo.

10. Colabora: Si alguien solicita ayuda, ayúdalo. Si observas que alguien está teniendo dificultades con alguna tarea, ofrece tu ayuda. Eso sí, no hay que ser invasivos porque a veces la ayuda no solicitada cae mal, así como también pueden aprovecharse de la amabilidad y disposición que tengas. No hay que ser egoístas ni individualistas, pero también hay que aprender a decir no cuando es necesario.

Estos son sólo algunas sugerencias que puedes aplicar en tu entorno laboral. Recuerda que ese espacio que se llama oficina es donde tú y el resto de tus compañeros se desenvuelven y hacen vida durante un tercio del día, así que es mejor que entre todos exista una sana convivencia para hacer lo más grato posible nuestro tiempo en el trabajo.

