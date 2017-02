Trabajo remoto: ¿realmente vale la pena?

Trabajar remoto o desde casa se ha convertido en algo casi obligatorio para las empresas en estos últimos años. Muchas transnacionales han decido realizar outsourcing en otros países ya sea por motivos económicos o por razones de expansión de la misma empresa. Además, el trabajo remoto se puede aplicar a muchas profesiones. Las más comunes son aquellas relacionadas con marketing, periodismo, informática y traducción. La asesoría legal y las carreras administrativas también son buenas candidatas para esta opción y, a pesar de que una gran cantidad de trabajos no se puedan realizar desde casa (trabajos científicos y de seguridad, administración pública), algunas compañías permiten que sus empleados realicen el trabajo administrativo desde casa por lo menos una vez a la semana.

Los objetivos principales de esta nueva y cómoda modalidad de trabajo son lograr un balance entre la flexibilidad y la seguridad de la estructura laboral, balancear la vida familiar y la laboral sin tener que sacrificar una o la otra, además de mejorar el nivel de competitividad y rendimiento de las empresas.

Trabajar desde casa implica muchísimas ventajas, sin embargo, también viene con sus respectivas desventajas. Lo primordial a tomar en cuenta al empezar a trabajar remoto es que hay que saber organizarse. Si eres una persona desorganizada o no puedes desligar lo personal de lo profesional y tienes muchas distracciones a tu alrededor, el trabajo remoto no es para ti. En cambio, para una persona organizada, el teletrabajo puede ser una gran ventaja para su vida en general: tener un horario flexible, poder llevar una vida menos limitada al no tener a un jefe supervisándonos constantemente, poder pasar más tiempo con la familia, siempre y cuando estés cumpliendo con el trabajo, ahorrar tiempo y dinero debido a no tener que desplazarse a la oficina, menos estrés, entre otros. Lo más importante es saber administrar tu tiempo para lograr tus objetivos y así ser más eficiente. Además, se ha comprobado que las personas trabajan más rápido y mejor fuera del ambiente laboral.

Trabajar desde casa puede tener algunas desventajas, sin embargo, son más los aspectos positivos que los negativos. El work from home llegó para quedarse y es hora de que las compañías se adapten a esta nueva modalidad de trabajo.

